25 Jahre Kölner «Tatort»: Sieben Fakten zu Ballauf und Schenk

Das war ihr erster gemeinsamer Fall

Wie schon erwähnt, starteten Ballauf und Schenk im Jahr 1997. Im Krimi «Willkommen in Köln» wird die Vorgeschichte des Polizisten Ballauf explizit erzählt. Der Ex-Düsseldorfer arbeitete zwischenzeitlich in Miami beim berüchtigten Drogendezernat DEA. Bei einem Einsatz wird dort seine Lebensgefährtin getötet und Ballauf gerät infolgedessen in betrunkenem Zustand mit einem Kollegen aneinander, der den Alkohol-Exzess von Ballauf meldet. Der Polizist wird des Landes verwiesen und übernimmt anschliessend in Köln als Leiter der Mordkommission. Dort wird er seinem neuen Kollegen Freddy Schenk als Chef vor die Nase gesetzt, was dieser zunächst überhaupt nicht lustig findet. Erst später normalisiert sich das Verhältnis zwischen Ballauf und Schenk, die mittlerweile schier unzertrennlich wirken.