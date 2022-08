25 Jahre nach Dianas Tod: Was macht der einzige Unfall-Überlebende?

Vor 25 Jahren starb Prinzessin Diana (1961-1997) im Alter von 36 Jahren. Bei dem Autounfall in Paris in der Nacht zum 31. August 1997 sassen neben der Mutter von Prinz William (40) und Prinz Harry (37) noch drei weitere Personen im Wagen. Ihr damaliger Freund Dodi Al-Fayed (1955-1997) und der Fahrer des Wagens, Henri Paul (1956-1997), starben noch an der Unfallstelle. Trevor Rees-Jones (54) kam schwer verletzt in ein Krankenhaus in Paris. Der damalige Leibwächter von Al-Fayed hatte durch den Unfall eine schwere Kopfverletzung erlitten und kann sich kaum an Details erinnern.