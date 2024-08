25 Jahre nach «The Sixth Sense»: Was macht Haley Joel Osment heute?

Und heute? Haley Joel Osment, über dessen Privatleben wenig bekannt ist, bleibt den kleinen, unabhängigen Produktionen treu. Ein etwas grösseres Projekt hat der einstige Wunderknabe aber in der Pipeline. Am 22. August 2024 kommt sein neuer Film «Blink Twice» in die deutschen Kinos. In dem Regiedebüt von Zoë Kravitz (35) spielt er an der Seite von Channing Tatum (44) – aber einmal mehr nur in einer Nebenrolle.