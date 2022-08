25 Jahre Netflix: Die Videothek ist tot, lang lebe Streaming?

Zudem arbeitet der Streaming-Riese an einer werbeunterstützten Abo-Option. Laut eines Berichts von «Bloomberg» peilt Netflix hier angeblich einen monatlichen Preis von sieben bis neun US-Dollar an. Im Vergleich: Das «Standard»-Abo kostet in den USA derzeit 15,49 Dollar im Monat. Geplant seien demnach rund vier Minuten an Werbeeinblendung pro Stunde - vor und während bestimmter Inhalte, aber nicht danach. Noch in diesem Jahr soll die Option in mindestens sechs Märkten eingeführt werden. In anderen Ländern wird das Ganze für das kommende Jahr erwartet.