«Böswillige Aussagen»

George Floyd starb am 25. Mai 2020 in Minneapolis. Der Polizeibeamte Derek Chauvin tötete bei der Festnahme den am Boden liegenden 46-jährigen Mann, indem er über neun Minuten lang auf seinem Hals kniete und ihm trotz zahlreicher Bitten Floyds bis zu seinem Tod die Atemluft abdrückte. Chauvin wurde später zu einer Freiheitsstrafe von über 22 Jahren verurteilt. Der Tod George Floyds zog weltweite Proteste gegen Polizeigewalt und Rassismus unter dem Motto «Black Lives Matter» nach sich.