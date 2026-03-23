250 prominente Frauen fordern schärfere Gesetze gegen Deepfakes

In den vergangenen Tagen hat die Debatte um digitale Gewalt in Deutschland eine neue Intensität erreicht. Auslöser sind die schwerwiegenden Vorwürfe der Moderatorin und Schauspielerin Collien Fernandes (44) gegen ihren Ex–Ehemann Christian Ulmen (50), gegen den sie in Spanien Anzeige erstattet hat. Jetzt haben mehr als 250 namhafte Frauen aus Politik, Kultur und Wirtschaft in einem offenen Brief ihre Solidarität mit der Moderatorin Collien Fernandes (44) bekundet und zehn konkrete Forderungen an die Bundesregierung gestellt.