27 Jahre nach dem Mord: Festnahme im Fall Tupac Shakur

Die Verhaftung trifft keinen Unbekannten

Dass Davis in den Mordfall Tupac verwickelt ist, ist allerdings nichts Neues. Laut «TMZ» hat er bereits in mehreren Interviews und auch in seinem Buch «Compton Street Legend» zugegeben, dass er in dem Cadillac gesessen sei, aus dem die Kugeln auf den Rapper abgefeuert worden seien. Weiter heisst es in dem Bericht, dass die Polizei bereits im Juli mit einem Durchsuchungsbefehl das Haus von Davis' Frau in Las Vegas durchsucht hätte. Dabei sei einiges an neuem Beweismaterial beschlagnahmt worden.