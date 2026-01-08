3. Geburtstag: Pietro Lombardi macht Sohn Leano eine Liebeserklärung

Nach Hochzeitsplänen folgte die endgültige Trennung

Im Mai des vergangenen Jahres hatte der Sänger noch von einer baldigen Hochzeit mit Laura Maria Rypa gesprochen. Doch nur drei Monate später teilte seine nun Ex–Verlobte via Instagram–Story das Liebes–Aus mit: «Im Laufe der Zeit haben wir festgestellt, dass wir unterschiedliche Wege einschlagen, und deshalb haben wir uns entschieden, getrennte Wege zu gehen.» Das Paar war seit 2022 verlobt, pflegt aber offenbar weiterhin ein freundschaftliches Verhältnis miteinander. Davon zollen zumindest Lombardis warmherzige Worte in Richtung der Mutter seiner beiden Söhne, der er auch zum 30. Geburtstag im vergangenen Dezember gratuliert hatte.