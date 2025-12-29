30 Jahre «12 Monkeys»: So wurde der Zeitreise-Thriller zum Kultfilm

Doch eigentlich waren für die Rollen, die den Karrieren von Willis und Pitt eine neue Richtung gaben, andere Darsteller vorgesehen. Terry Gilliam wollte Nick Nolte als Cole und Jeff Bridges als Goines. Doch die Produktionsfirma Universal Pictures, der nach dem Flop von «Waterworld» das Wasser bis zum Hals stand, bestand auf Stars und Herzensbrecher. Nachdem unter anderem Nicolas Cage und Tom Cruise im Gespräch waren, gingen die Jobs schliesslich an Willis und Pitt.