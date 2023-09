30 Jahre «Akte X»: Die Wahrheit ist immer noch da draussen

Mulder und Scully: Ein perfektes Team

An die Produktionsstandards moderner Prestige–Serien wie «Breaking Bad» (2008–2013) oder «Game of Thrones» (2011–2019) kam «Akte X» selbstverständlich gegen Mitte und Ende der 1990er Jahre noch nicht heran. So traten etwa die Aliens häufig in Form von hellem, gleissendem Licht in Erscheinung, oder ähnelten – wenn ihre Körper denn einmal zu sehen waren – stereotypen kleinen grünen Männchen, wie sie schon trashige Sci–Fi–B–Movies der 1950er oder 1960er Jahre oder die Film–Parodie «Mars Attacks!» (1996) zu bieten hatten.