30 Jahre altes Hemd von Colin Firth bringt über 20.000 Euro ein

Die Szene mit Colin Firth ist Kult

Die Szene, in der Oscarpreisträger Firth das Hemd präsentiert, stammt aus der TV–Verfilmung des Jane–Austen–Romans von 1995. Der Schauspieler ist darin als Mr. Fitzwilliam Darcy zu sehen, der nach seinem Bad auf die überraschte Jennifer Ehle (54) alias Elizabeth Bennet trifft. An die Kultszene wurde unter anderem in der Netflix–Erfolgsserie «Bridgerton» erinnert, als Anthony Bridgerton (gespielt von Jonathan Bailey, 35) in einem weissen Hemd nass aus einem See steigt.