30 Jahre «Basic Instinct»: Diese Filme sorgten für einen Skandal

Später erklärte Stone in ihrer Biografie «The Beauty of Living Twice» (2021), dass sie von der Kleid-Szene nichts wusste. Demnach hatte man ihr gesagt, sie müsse ihren Slip ausziehen, aber man würde keine intimen Stellen erkennen: «Mir wurde gesagt, ‹Wir sehen gar nichts - du musst den Slip nur ausziehen, weil das Weiss das Licht reflektiert und wir so wissen, dass du was anhast.›» Der niederländische Regisseur Paul Verhoeven (83) behauptete hingegen, dass alles so abgesprochen war. So oder so wurde Stone dank des Films über Nacht zum Star und gehört bis heute zu den bekannten Schauspielerinnen Hollywoods.