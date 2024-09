30 Jahre «Friends»: Gameshow zum Jubiläum der Kultserie

Produktionsstart von «Fast Friends» im Oktober

Die Produktion von «Fast Friends» soll im Oktober beginnen, ein Ausstrahlungstermin bei Max ist noch nicht bekannt. Ein Deutschlandstart der Spielshow steht genauso in den Sternen, der Streamingdienst kommt erst im Jahr 2026 zu uns. Max strahlte 2021 bereits das Special «Friends: The Reunion» aus, in dem sich die Stars in den Originalkulissen trafen. In Deutschland ist das Special bei Sky Go und WOW verfügbar.