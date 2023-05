«Die Nanny» könnte bald ein TV-Comeback bekommen. Hauptdarstellerin Fran Drescher (65) hat grosses Interesse an einer Reunion zum 30-jährigen Jubiläum der Serie im November, wie sie in einem Interview sagte. Die Schauspielerin, die in der 1990er-Jahre-Sitcom die legendäre Nanny Fran Fine spielte, sagte in der «Julie Mason Show» von SiriusXM, dass es dafür bereits Pläne gebe. Sie erklärte jedoch, dass der aktuelle Streik der Hollywood-Autoren die Dinge etwas komplizierter gemacht habe.