30 Jahre nach «Sister Act»: So steht es um die Fortsetzung

Vor rund zwei Jahren wurde dieser von Disney+ angekündigt. Laut «Deadline» bestätigte der Präsident der Walt Disney Studios Motion Picture Production, Sean Bailey, das Projekt im Rahmen des Disney Investor Day 2020. Auch Goldberg soll in der Fortsetzung wieder in ihre Rolle schlüpfen. In der Sendung «The Late Late Show with James Corden» verriet die Schauspielerin, der Film sei mit ihr in Arbeit. Bisher hat sich jedoch wenig getan.