30 Jahre *NSYNC: Ohne Justin Timberlake auf Arena-Tour?

Sie waren eine der angesagtesten Boygroups der 1990er–Jahre. Passend zu einem grossen Jubiläum könnten *NSYNC laut eines Medienberichts bald eine neue Tour ankündigen. Vier der fünf Mitglieder der Band sollen sich in entsprechenden Gesprächen über eine Tournee befinden.
Über grosse Pläne für das 30–jährige Jubiläum von *NSYNC sollen Lance Bass (46), Joey Fatone (48), Chris Kirkpatrick (53) und JC Chasez (49) bereits gesprochen haben, darunter auch die Möglichkeit einer Arena–Tour. Das hätten mit der Angelegenheit vertraute Insider dem US–Promi–Portal «TMZ» erzählt. Promoter seien demnach der Ansicht, dass die Boygroup die Arenen füllen könne, auch wenn der erkrankte Justin Timberlake (44), der zur Originalbesetzung gehört, nicht dabei wäre. Angebote für eine Tour – selbst mit nur vier der fünf Mitglieder – seien bereits unterbreitet worden.
Justin Timberlake leidet an Borreliose
Ob Timberlake dazu bereit wäre, ist fraglich. Im Juli machte der Sänger auf Instagram öffentlich, dass er an der von Zecken übertragenen Infektionskrankheit Borreliose, auch Lyme–Borreliose oder Lyme–Krankheit, leidet. Während seiner Welttournee habe er «mit einigen gesundheitlichen Problemen gekämpft und bei mir wurde Borreliose diagnostiziert – ich sage das nicht, damit ihr Mitleid mit mir habt – sondern um euch einen Einblick zu geben, womit ich hinter den Kulissen zu tun habe». Die Krankheit belaste ihn sowohl körperlich als auch seelisch. Timberlake war während der Tour teils für unspektakuläre Auftritte kritisiert worden.
Alle fünf Mitglieder feiern unterdessen derzeit bereits auf Instagram das Jubiläum. «Der 1. Oktober 1995 fühlt sich an wie gestern... und irgendwie wie eine Ewigkeit her», steht im Kommentar zu einem Rückblick auf die vergangenen Jahrzehnte auf dem offiziellen Account der Boygroup. «Fünf Jungs, die einem Traum nachjagten, der zu etwas Grösserem führte, als wir es uns je erträumt hatten. Die Musik. Die Shows. Die Erinnerungen. Eine unzerbrechliche Verbindung: zueinander und zu euch allen. Eure Liebe hat uns durch alle Höhen und Tiefen getragen. Für immer dankbar. Auf drei Jahrzehnte *NSYNC.»