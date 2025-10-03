30 Jahre *NSYNC: Ohne Justin Timberlake auf Arena-Tour?

Justin Timberlake leidet an Borreliose

Ob Timberlake dazu bereit wäre, ist fraglich. Im Juli machte der Sänger auf Instagram öffentlich, dass er an der von Zecken übertragenen Infektionskrankheit Borreliose, auch Lyme–Borreliose oder Lyme–Krankheit, leidet. Während seiner Welttournee habe er «mit einigen gesundheitlichen Problemen gekämpft und bei mir wurde Borreliose diagnostiziert – ich sage das nicht, damit ihr Mitleid mit mir habt – sondern um euch einen Einblick zu geben, womit ich hinter den Kulissen zu tun habe». Die Krankheit belaste ihn sowohl körperlich als auch seelisch. Timberlake war während der Tour teils für unspektakuläre Auftritte kritisiert worden.