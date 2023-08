30 Jahre «Rosamunde Pilcher»: Horst Lichter wird zum Butler

Noch viele weitere Verfilmungen geplant

1993 entstand mit «Stürmische Begegnung» die erste Romanverfilmung von Rosamunde Pilcher (1924-2019) - mittlerweile sind es fast 170 Filme, die im ZDF ausgestrahlt wurden. Und die Stoffe gehen auch nach dem Tod von Rosamunde Pilcher nicht aus. «Sie vertraute uns ihr kleines schwarzes Büchlein an, das wir gut aufbewahren sollten und das inzwischen sicher in einem Banksafe verwahrt wird», zitiert das ZDF Produzent Michael Smeaton. «Aus diesem wertvollen Fundus an Stories und Figuren könnten wir uns noch lange für weitere Verfilmungen bedienen.»