30 Jahre «Unter uns»: Anna Ermakova singt den Jubiläumssong

Die Tochter von Boris Becker (56) ist erst seit diesem Jahr als Musikerin unterwegs. Im Januar veröffentlichte sie ihre erste Single «Behind Blue Eyes», eine Coverversion des Songs von der Rockband The Who. Im August folgte dann das gleichnamige Album mit Covern bekannter Filmsongs, darunter «Somethin' Stupid» von Robbie Williams (50) und Nicole Kidman (57) im Duett mit Florian Silbereisen (43) sowie Klassiker wie «Son of a Preacher Man» oder «Venus».