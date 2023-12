30 Jahre VIVA: Leider zu geil für diese Welt

Zuletzt teilte sich VIVA den Sendeplatz mit dem Comedykanal Comedy Central und lag, wie es Ex–Moderator Klaas Heufer–Umlauf formuliert, nur noch «wie eine Leiche in der Ecke». In der letzten Sendung am 31. Dezember 2018 sagte das verbliebene Häuflein an Moderatoren und Moderatorinnen einem mittlerweile längst verschwundenen Publikum endgültig «Auf Vivasehen» und zeigte zum Abschluss noch einmal das erste Video, das zum Sendestart 1993 über den Bildschirm ging: «Zu geil für diese Welt» von den Fantastischen Vier.