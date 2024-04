30. Jubiläum: So feiern Frauke Ludowig und «Exclusiv»

Diese Promigäste kommen zu Wort

In der Jubiläumsfolge, die RTL am 2. Juni (19:05 Uhr, auch bei RTL+) zeigt, werden die drei Moderatoren «die schönsten Momente, die lustigsten Pannen und die bewegendsten Interviews in der Geschichte von ‹Exclusiv›» zeigen, heisst es in einer Mitteilung des Senders. Dabei werden auch Stars wie Günther Jauch (67), Barbara Schöneberger (50) und Thomas Gottschalk (73) zu Wort kommen und über ihre Verbindung zu dem Magazin sprechen. Angekündigt ist auch ein besonderer Überraschungsgast, den Frauke Ludowig erwarten wird.