30 Pfund weniger: Schwarzenegger-Sohn offenbart Diät-Geheimnis

Der 27–Jährige redet auf dem Beacher Vitality's Happy & Healthy Summit in Los Angeles offen über den Weg seiner körperlichen Veränderung in einer Podiumsdiskussion mit Gastgeber Jeff Beacher, der seinen eigenen Gewichtsverlust von stattlichen 250 Pfund feierte. Ebenfalls an dem Gespräch beteiligt: Mediziner Dr. Robert Huizenga und Musikerin Kelly Osbourne, die in den letzten Jahren auch sehr viel Gewicht abgenommen hat. Reporter des US–Magazins «People» waren unter den Gästen.