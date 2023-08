33 Jahre Kultfilm «Pretty Woman»: Wie ging es für die Stars weiter?

Laura San Giacomo als Prostituierte Kit De Luca

Vivian Wards beste Freundin im Film ist die Prostituierte Kit De Luca. Verkörpert wurde sie von US-Schauspielerin Laura San Giacomo (60). Auch sie war bereits im Jahr vor «Pretty Woman» im Kino aufgefallen. Für ihre Rolle im Debütfilm von US-Erfolgsregisseur Steven Soderbergh (60), «Sex, Lügen und Video» (1998), heimste die in Hoboken, New Jersey, geborene Künstlerin drei Auszeichnungen als Beste Nebendarstellerin ein: den New Generation Award der Los Angeles Filmkritiker Association, den Chicago Film Critics Association Award und den Independent Spirit Award. Für Golden Globe, BAFTA Award und New York Film Critics Circle Award war sie in der gleichen Kategorie nominiert.