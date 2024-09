35. Geburtstag: Bill und Tom Kaulitz feiern ausgelassen mit Heidi Klum

Umarmung um Mitternacht

Schon vor den Feierlichkeiten war Party angesagt: Tokio Hotel spielten vor grossem Publikum auf dem Summerdays Festival in der Schweizer Gemeinde Arbon. Zusätzlich zur mitsingenden Menge erwarteten sie zwei Geburtstagskuchen als Geschenk der Veranstalter. «Süss, wir bekommen vorzeitige Geburtstagsgeschenke, aww», freute sich Bill in seiner Story. Die eigentliche Feier stieg am Abend in einem Club, wie aus Klums Videos hervorging.