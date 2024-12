35. Geburtstag von Taylor Swift: Ihr Weg vom Country- zum Popstar

Ex–Lieben als grosse Inspirationsquelle

Zuvor standen meist ihre Ex–Beziehungen im Mittelpunkt der Texte, was die Sängerin mal mehr und mal weniger zu erkennen gab. Während sie John Mayer (47) namentlich im Titel von «Dear John» erwähnte, engagierte sie für das Musikvideo zu «We Are Never Ever Getting Back Together» einen Doppelgänger von Jake Gyllenhaal (43). Nach «I Know You Were Trouble» soll Harry Styles die Inspiration für einen Grossteil der Songs aus «1989» gewesen sein, darunter «Style» und «Out of the Woods». Weitere Beziehungen führte Swift mit Stars wie Joe Jonas (35), Taylor Lautner (32), Calvin Harris (40) und Matty Healy (35). Über den «The 1975»–Frontmann soll sie auf mehreren Tracks von «The Tortured Poets Department» (2024) gesungen haben. Mit diesem Album und «Midnights» (2022) kehrte Swift zum Pop zurück.