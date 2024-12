Taylor Swifts Aufstieg von der Countrysängerin zum Popstar

Wandel zum Pop war ein «Weg» für Swift

Vollständig in die Pop-Landschaft stieg sie mit «1989» (2014) ein. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte sie bereits die Hälfte ihrer heutigen Emmys sowie zwei MTV VMAs gewonnen. Für Swift habe sich ihr Wandel vom Country zum Pop bereits mit ihrer Hit-Single «I Know You Were Trouble» angekündigt, wie sie «Billboard» verriet. «Das war nur mein Weg, den ich schon seit Jahren eingeschlagen habe», erklärte sie zur Neuausrichtung. Sie habe negative Reaktionen zu dem Song über ihren Ex-Freund Harry Styles (30) erwartet. Als dieser jedoch «am Ende sieben Wochen lang auf Platz 1 der Pop-Charts stand, hatte ich das Gefühl, etwas Neues ausprobiert zu haben, das wirklich gut passte», erklärte sie.