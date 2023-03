35 Jahre «Beetlejuice»: Wird Jenna Ortega die neue Winona Ryder?

Im Jahr 1988 gelang Regisseur Tim Burton (64) ein genialer Streich. Mit der Horrorkomödie «Beetlejuice», die damals am 30. März in den Kinos anlief, machte er ordentlichen Gewinn. Trotz des Budgets von nur 15 Millionen Dollar holte der Streifen 80 Millionen Dollar an den Kinokassen ein. Auch einen Oscar gab es: 1989 zeichnete die Academy «Beetlejuice» für das «Beste Make-up» aus. 35 Jahre später scheint eine Fortsetzung des Hits endlich wahr zu werden. Angeblich soll «Wednesday»-Shootingstar Jenna Ortega (20) die Hauptrolle im geplanten «Beetlejuice 2» übernehmen.