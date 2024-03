«365 Tage»-Star Michele Morrone dreht mit Blake Lively

Darum geht es in der Fortsetzung von «Nur ein kleiner Gefallen»

Im ersten Teil des Films, der 2018 als Genremix zwischen Thriller und Komödie überzeugte, wird Mama–Bloggerin Stephanie (Kendrick) in das mysteriöse Verschwinden ihrer rätselhaften Freundin Emily (Lively) verwickelt. Sie taucht tief in Emilys Vergangenheit ein und stösst auf einige Geheimnisse. In Teil zwei reist Stephanie zu Emilys extravaganter Hochzeit mit einem reichen italienischen Geschäftsmann auf die Insel Capri. Neben den glamourösen Gästen erwartet die beiden laut «Deadline» eine Hochzeit «mit vielen Wendungen, Mord und Verrat».