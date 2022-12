38 Frauen verklagen James Toback wegen sexueller Übergriffe

Im US-Bundesstaat New York haben 38 Frauen wegen sexuellen Übergriffen Klage gegen den Oscar-nominierten Drehbuchautor James Toback (78) eingereicht. In der Sammelklage bezichtigen 15 namentlich genannte Klägerinnen sowie 23 anonym bleibende Toback, seinen Ruf und seine Macht ausgenutzt zu haben, um junge Frauen «durch Betrug, Nötigung, Gewalt und Einschüchterung in kompromittierende Situationen» gelockt zu haben. Anschliessend sei der heute 78-Jährige sexuell übergriffig geworden. Auch in der Klageschrift aufgeführt ist der Harvard Club in New York, in dem sich einige der Vorfälle abgespielt haben sollen. Das berichtet die «Los Angeles Times».