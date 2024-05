40. Geburtstag von Mark Zuckerberg: Ein halbes Leben mit Facebook

Spötter sehen darin womöglich ein kalkuliertes Paradebeispiel dafür, wie man sich als Person mit einer Lebenswirklichkeit, die Lichtjahre von der der allermeisten anderen entfernt ist, möglichst menschlich gibt. Am Wochenende geht es mit dem Töchterchen in einen Nationalpark, das neue Jahr wird mit Segenswünschen empfangen und an Halloween gehen die Zuckerbergs als «Harry Potter»–Familie. «Seht her, ich bin ein Mensch wie jeder andere», mag man da am Anblick von Professor Mark Dumbledore herauslesen. Andere stellen sich vielleicht die Frage, wie der Sprechende Hut ihn wohl zuordnen würde.