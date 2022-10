40 Jahre «Blade Runner»: Vom Kassengift zum Sci-Fi-Meilenstein

«Blade Runner» von Sir Ridley Scott (84) ist eines der wenigen Filmwerke, die auf einer Romanvorlage basieren und dieser nicht nur gerecht werden, sondern sie gar zu übertreffen wissen. Den wunderschönen Buchtitel «Träumen Androiden von elektrischen Schafen?» von Philip K. Dick (1928-1982) mag man bei der Verfilmung aus Gründen der Sperrigkeit ausgetauscht haben. Als Sci-Fi-Dystopie trifft Film-Noir strotzt «Blade Runner» dennoch nur so vor vergleichbaren philosophischen wie existenzialistischen Fragen. Als der Streifen am 14. Oktober 1982 in den deutschen Kinos anlief, kam das allerdings noch nicht so gut an - der Weg zum Kultfilm war steinig.