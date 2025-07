40 Jahre Wimbledon-Sieg: Boris Becker feiert mit Lilian im Urlaub

«Ich feiere mein 40. Wimbledon–Jubiläum in Portofino», schreibt Becker zu einer Bilderreihe auf Instagram. Die Aufnahmen zeigen das Paar im Urlaub an der italienischen Riviera: Gemeinsam posieren sie vor traumhafter Kulisse im Pool, bummeln durch die Stadt und sitzen auf dem Balkon oder beim Abendessen. Ein Foto zeigt Beckers Jubiläums–Tisch: Neben einem Blumenstrauss und einer Tennis–Kappe steht dort auch ein gerahmtes Bild seines ersten Wimbledon–Siegs. «Dankbar. Alles ist gut in Italien», kommentiert der Sportler seinen Post weiter.