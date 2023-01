400 Stunden Arbeit: So wurde Emilia Schüle zu Marie-Antoinette

Emilia Schüle (30) verkörpert in der Serie «Marie Antoinette» die französische Königin. Die erste Staffel feierte bereits im Oktober 2022 in Frankreich Premiere. Die Monarchin war für ihre ausgefallenen Frisuren und imposanten Kleider bekannt - was sich auch in der Serie widerspiegelt. Denn wie Schüle jetzt verraten hat, musste sie für den Look einige Stunden investieren.