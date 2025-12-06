41. Geburtstag: Der Palast feiert Prinzessin Sofia mit neuem Bild

Prinzessin Sofia feiert am heutigen Samstag ihren 41. Geburtstag. Das schwedische Königshaus begeht den Ehrentag von Prinz Carl Philips (46) Ehefrau auch auf Instagram. Dort veröffentlichte der Palast nun ein neues Porträt von Sofia.
«Heute wird Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Sofia 41 Jahre alt!», heisst es zu dem Bild, auf dem das Geburtstagskind ein dunkles Oberteil trägt. Als Accessoire dient eine filigrane Halskette. Ihre dunklen Haare fallen Sofia von Schweden in lockeren Wellen über die Schultern. Mit einem angedeuteten Lächeln blickt die vierfache Mutter in die Kamera. In den Kommentaren haben zahlreiche Fans und Follower der Prinzessin gratuliert.
Wer feiert mit Prinzessin Sofia?
Wie die Feierlichkeiten zum Geburtstag der Prinzessin genau aussehen, ist nicht bekannt. Laut «svenskdam.se» steht ein privates Fest an. Ob neben Ehemann Prinz Carl Philip und den Kinder Prinz Alexander (9), Prinz Gabriel (8), Prinz Julian (4) und Baby Prinzessin Ines noch weitere Familienmitglieder mitfeiern, ist nicht bekannt.
Auch im vergangenen Jahr feierte Sofia ihren 40. Geburtstag privat mit ihren Liebsten. Einige Tage vor dem runden Ehrentag wurde damals ein Interview mit ihr in «Vogue Scandinavia» veröffentlicht. Darin sagte sie zu ihrem 40.: «Ich werde zu diesem Zeitpunkt hochschwanger sein, daher denke ich, dass es nur etwas mit meiner nahen Familie und meinen Freunden sein wird.»
Taufe von Prinzessin Ines am zehnten Hochzeitstag
Prinzessin Sofia und Prinz Carl Philip von Schweden, der Bruder von Kronprinzessin Victoria (48), konnten nach drei Söhnen am 7. Februar 2025 ein Mädchen in ihrer Familie begrüssen. Am 13. Juni, dem zehnten Hochzeitstag des Paares, wurde Ines Marie Lilian Silvia in der Schlosskirche von Drottningholm getauft.