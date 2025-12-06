41. Geburtstag: Der Palast feiert Prinzessin Sofia mit neuem Bild

Auch im vergangenen Jahr feierte Sofia ihren 40. Geburtstag privat mit ihren Liebsten. Einige Tage vor dem runden Ehrentag wurde damals ein Interview mit ihr in «Vogue Scandinavia» veröffentlicht. Darin sagte sie zu ihrem 40.: «Ich werde zu diesem Zeitpunkt hochschwanger sein, daher denke ich, dass es nur etwas mit meiner nahen Familie und meinen Freunden sein wird.»