418 Deals! Zahlen und Fakten aus zehn Jahren «Die Höhle der Löwen»

14 Löwen auf der Jagd nach dem Deal

In ihren bisher 15 Staffeln hat «Die Höhle der Löwen» neben den verschiedenen Gründern auch schon so manchen Investor kommen und gehen sehen. Judith Williams – als einzige bereits in Staffel 1 dabei –, Carsten Maschmeyer (65) und Ralf Dümmel führen dabei die Liste an und waren jeweils in 13 Staffeln dabei. Darauf folgen Dagmar Wöhrl (12 Staffeln), Nils Glagau (10 Staffeln) und Georg Kofler (9 Staffeln). Insgesamt gingen 14 feste Löwinnen und Löwen bisher auf die Jagd nach den Deals, dreimal waren Gast–Unternehmerinnen und –Unternehmer dabei.