45. Geburtstag von Kate Hudson: Goldie Hawn blickt auf Kindheit zurück

Hudson hat erst vor wenigen Tagen angekündigt, am 17. Mai ihr erstes Album überhaupt veröffentlichen zu wollen. Über «Glorious» sagte die «Glass Onion: A Knives Out Mystery»–Darstellerin laut «Rolling Stone» in einer Pressemitteilung, sie habe Jahre damit verbracht, «im Stillen Musik zu machen und in den Songs zu leben», bevor sie befand, endlich bereit zu sein, Musik zu veröffentlichen.