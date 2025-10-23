4.500 Folgen: «Sturm der Liebe» feiert ein Jubiläum und einen Abschied

Zur goldenen Hochzeit der Sonnbichlers trägt Altenkopf, der eine Klavierausbildung hat und auch als Musiker unterwegs ist, seinen Song «Unsere Liebe» am Piano vor. «Dass ich mein eigenes Lied, das ich selbst komponiert und getextet habe, auch noch hier selber spielen darf – vor dem wunderbarsten Paar von ‹Sturm der Liebe›, den Sonnbichlers: Das ist natürlich das grösste Geschenk und der schönste Abschied, den ich mir vorstellen kann!», wird Altenkopf zitiert.