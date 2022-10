45'000 Franken für ein Adele-Konzert

Am 18. November startet in Las Vegas endlich Adeles (34) Konzert-Reihe. 32 Auftritte wird die britische Sängerin bis März 2023 im dortigen, legendären Caesars Palace absolvieren - und wie «The Mirror» berichtet, müssen Fans, die ein Ticket im Wiederverkauf erwerben wollen, ganz tief in die Tasche greifen. Für Sitze in der ersten Reihe des Eröffnungskonzerts wird demnach die unfassbare Summe von 38'716 Pfund fällig. Das sind umgerechnet knapp 45'000 Franken.