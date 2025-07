48. Geburtstag: Kronprinzessin Victoria strahlt mit ihrer Familie

Die schwedischen Royals haben zu Kronprinzessin Victorias 48. Geburtstag ein neues Foto geteilt. Die Kronprinzessin strahlt darauf in einem hellen Kleid mit tropischem Print. An ihrer Seite zeigt sich Tochter Estelle (13), ebenfalls in einem gemusterten Kleid – und barfuss. Dabei fällt auf: Ohne Schuhe ist sie schon mit 13 Jahren fast so gross wie ihre Mutter.