49 Jahre nüchtern: Anthony Hopkins macht auf Alkoholsucht aufmerksam

Hopkins' Videos wurden zur Tradition

Am Ende des Clips wandte er sich erneut an seine Follower. «Wenn ihr also ein Problem habt, wisst ihr, wo ihr hingehen könnt. Ruft eine Gruppe an, ein 12–Schritte–Programm, was immer ihr tun könnt», nannte er eine Auswahl an Hilfsangeboten und fügte auf den Alkohol bezogen an: «Denn es ist ein Killer.»