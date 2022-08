Apple lässt sich beim Release seines neuen iPhones wie gewohnt nicht in die Karten schauen und heizt dadurch die Spekulationen um das kommende Smartphone an. Wie stark wirkt sich die Lieferketten-Krise auf den Preis aus? Mit welcher Hardware dürfen Kunden rechnen? Und, bei Apple-Liebhabern fast genauso wichtig: Wie verändert sich das Design? Das alles soll sich demnächst bei einem Event klären, aber selbst über den Termin der berühmten Apple-Keynote stehen aktuell nur Gerüchte im Raum. Was bislang über das iPhone 14 bekannt ist.