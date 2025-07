50 Cent bis Kesha: Stars reagieren auf Urteil im Diddy-Prozess

Kesha: «Cassie, ich glaube dir»

Auch Sängerin Kesha (38) macht keinen Hehl daraus, was sie von Combs hält, seit dessen Ex–Freundin, die Sängerin Cassie Ventura (38), schon im Jahr 2023 gegen den Rapper klagte und schwere Vorwürfe erhob. In Keshas Hit «Tik Tok» aus dem Jahr 2009 hiess es einst: «Wake up in the mornin‹ feelin› like P. Diddy». Im Rahmen der vielen Vorwürfe gegen den Rapper wurde daraus jedoch: «Wake up in the mornin‹ like ›fxck P. Diddy'». Nach dem Teilerfolg für Combs vor Gericht steht die 38–Jährige weiterhin zu Ventura. «Cassie, ich glaube dir. Ich liebe dich. Deine Stärke ist ein Leuchtfeuer für alle Überlebenden», schreibt Kesha bei X.