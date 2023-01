50 Cent kündigt «8 Mile»-TV-Serie in Zusammenarbeit mit Eminem an

Mehr als 20 Jahre ist es her, dass das semi-autobiografische Drama «8 Mile - Jeder Augenblick ist eine neue Chance» von und mit Rapper Eminem (50) die weltweiten Kinos eroberte. In der Sendung «Big Boy TV» hat nun Kollege 50 Cent (47) ausgeplaudert, dass er gemeinsam mit Eminem an einer Adaption des Streifens in eine TV-Serie tüftle. «Ich werde ‹8 Mile› ins Fernsehen bringen», verspricht Curtis James Jackson III alias 50 Cent und löst damit Begeisterungsstürme bei seinem Gesprächspartner aus.