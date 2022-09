50 Jahre Spielkonsole: Wie sich die Welt der Games verändert hat

Videospiele sind aus dem Leben vieler Menschen nicht mehr wegzudenken - egal ob sie nun auf dem PC, einer Konsole oder am Smartphone spielen. Besonders Spielkonsolen sind für viele Fans jedoch die bevorzugte Alternative. Eine Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X/S oder eine der Vorgängerkonsolen ist in Millionen deutscher Haushalte an die Fernsehgeräte angeschlossen.