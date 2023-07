50. Todestag von Bruce Lee: Der unsterbliche «King of Kung Fu»

Er ist erst 32, als er überraschend stirbt. Sein tragisches Ende am 20. Juli 1973 treibt seine Popularität in sphärische Höhen. In 32 Filmen hat er mitgewirkt, als Schauspieler, Regisseur, vor allem als omnipotenter Kämpfer. Seine Kinohits hiessen «Bruce Lee - Die Todesfaust des Cheng Li» (1971), «Bruce Lee - Todesgrüsse aus Shanghai» (1972), «Die Todeskralle schlägt wieder zu» (1972) oder «Der Mann mit der Todeskralle» (1973). Die von ihm choreografierten Kämpfe gingen in die Filmgeschichte ein, dennoch sah sich der perfekte Kampfkünstler in erster Linie als Schauspieler.