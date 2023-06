60 Jahre «aktuelles Sportstudio»: Franz Beckerbauer war 56 Mal zu Gast

Im Anschluss an die Übertragung des DFB-Pokalfinalspiels (ab 19:25 Uhr) zeigt das ZDF am heutigen Samstag (3. Juni) ab 22:45 Uhr die Jubiläumssendung «das aktuelle sportstudio 60 Jahre Storys, Stars und Sternstunden». Die erste Sendung flimmerte am 23. August 1963 pünktlich zum Start der damals neuen Fussball-Bundesliga über die Bildschirme. Hier ein paar spannende Zahlen und Fakten über dieses Stück Fernsehgeschichte, das auf dem Mainzer Lerchenberg seinen Anfang nahm.