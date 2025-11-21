60 Jahre Björk: Naturgewalt mit Mikrofon

Ihr Debütalbum war nur der Anfang einer Karriere, in der sie sich mit jedem Album neu erfindet. 1997 erschien «Homogenic», das elektronische Beats mit orchestraler Atmosphäre verband. Auch ihre Offenheit für die elektronische Musik – damals von einigen verschrien als das Ende «echter» Musik – hängt mit Björks technikaffiner Heimat zusammen. Ihrer Meinung nach sind die Maschinen nicht das Problem. «Wenn keine Seele in der Musik ist, dann weil niemand sie hineingelegt hat», lautet eines ihrer berühmtesten Zitate zu dem Thema. Dasselbe gilt für KI, die sie schon 2020 genutzt hat, um das Wetter in einer Hotellobby in New York City akustisch sichtbar zu machen.