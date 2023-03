Das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF) startete am 1. April 1963 in einem kleinen Studio in Eschborn im südhessischen Main-Taunus-Kreis sein Programm. Anlässlich des 60. Geburtstags gibt in der anstehenden Jubiläumswoche ein Comeback der Programmansagen. Sieben Künstlerinnen und Künstler haben sich das historische Format vorgeknöpft und präsentieren ihre Version den Zuschauerinnen und Zuschauern. Los geht's am Sonntag, jeweils gegen 20:14 Uhr.