Ein Umdenken in Sachen Körpergewicht habe bei Gardell nicht zuletzt auch wegen seines Sohnes eingesetzt. «Wenn man 50 wird, fängt man als Vater an zu rechnen: ‹Wenn ich noch 25 Jahre länger leben kann, wird er 40 sein› [...] Ich will also für ihn da sein», erläutert der Schauspieler seine Gedankengänge.