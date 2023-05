Martial Arts-Athletin Tiffany Chen

Robert De Niro und die Martial Arts-Athletin Tiffany Chen (45) wurden 2021 erstmals Hand in Hand in der Öffentlichkeit gesehen. Vor einem Monat wurde das Paar vor einem Restaurant in Los Angeles fotografiert, Chen mit deutlich sichtbarem Babybauch. Offiziell bestätigt hat De Niro bisher nicht, dass sie die Mutter seines siebten Kindes ist. Aber Bilder sprechen ja bekanntlich auch Bände.