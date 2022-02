70-jähriges Thronjubiläum: Politik und Royals feiern die Queen

Von Seiten des schwedischen Königshauses gab es ebenfalls Glückwünsche via Instagram: «Ihre bemerkenswerte 70-jährige Regierungszeit, ein beispielloser Meilenstein in der Geschichte der britischen Monarchie, gibt mir auch die Gelegenheit und das Privileg, meine tiefe Bewunderung zum Ausdruck zu bringen und die tiefen Bindungen zwischen unseren beiden Ländern zu bekräftigen», so die Worte von König Carl XVI. Gustaf von Schweden (75).